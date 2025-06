MCJ: Rosa de Saron, Caju e Castanha e mais; confira as atrações desta segunda-feira

A semana começa com atrações para toda a família no Mossoró Cidade Junina (MCJ) 2025. Nesta segunda-feira (16), há programação nos Polos Poeta Antônio Francisco e Igreja São João.

No Polo Igreja São João, localizado no bairro Doze Anos, a programação religiosa e social da festa do padroeiro continua. Logo após a novena, tem música ao vivo com atração nacional. Às 21h, a banda Rosa de Saron sobe ao palco com um show que promete marcar mais uma noite no maior evento junino do Rio Grande do Norte.

No Polo Poeta Antônio Francisco, no Memorial da Resistência, as apresentações continuam a partir das 18h com “O Coco de Concriz – Mestre Concriz do Coco”. Às 19h tem “Cancioneiro Nordestino” e a partir das 20h, a atração é a dupla Caju e Castanha, animando o público.

A exposição “Por Motivos Diversos” segue aberta a todos a partir das 18h, no Salão Joseph Boulier. A mostra retrata a vida e obra do cordelista mossoroense Antônio Francisco, homenageado que dá nome ao polo.

PROGRAMAÇÃO – MCJ 2025

Segunda-feira (16):

Polo Poeta Antônio Francisco (Memorial da Resistência):

18h – Exposição Por Motivos Diversos (Sala Joseph Boulier)

18h – O Coco de Concriz – Mestre Concriz do Coco

19h20 – Cancioneiro Nordestino

20h30 – Caju e Castanha

Polo Igreja São João:

21h – Rosa de Saron