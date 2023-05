MCJ: Licitação para credenciamento de produtores culturais termina nesta quarta-feira

SECOM/PMM

A Prefeitura de Mossoró convoca produtores culturais para participarem de chamamento público visando a contratação de artistas para os festivais culturais do “Mossoró Cidade Junina” (MCJ) 2023. O prazo para efetivar o credenciamento termina nesta quarta-feira (3).

O procedimento é voltado às pessoas físicas ou jurídicas aptas a realizarem festivais culturais durante a realização do MCJ. A contratação dos profissionais credenciados terá validade até o final do evento, a partir da publicação da efetivação do credenciamento no Diário Oficial de Mossoró (DOM).

O interessado deverá apresentar documentação até esta quarta-feira (3), na sala de licitação da Diretoria-Executiva de Licitações e Contratos, observando o horário das 8h às 13h e das 14h às 17h.