MCJ: Governo do Estado reforça efetivo policial em todos os polos da festa

O Governo do Rio Grande do Norte está assegurando, mais uma vez, um importante reforço para a segurança pública durante a realização do Mossoró Cidade Junina. As festas começam neste sábado, dia 1º, e vão até o dia 29 de junho. Serão 10 mil diárias operacionais durante todo o período, totalizando mais de R$ 2,5 milhões. Por dia, cerca de 600 profissionais atuarão no evento, considerado um dos mais tradicionais do Nordeste.

No planejamento da segurança pública, o efetivo ordinário da região será reforçado pelo serviço extraordinário por meio de diárias operacionais. Servidores da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Instituto Técnico-Científico de Perícia atuarão em todo o Corredor Cultural, localizado na Avenida Rio Branco, onde acontecem os principais eventos neste período, e também nos demais polos de festas na cidade.