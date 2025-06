MCJ 2025: Confira a programação para esta terça-feira

Esta terça-feira (10), será marcada pelo início da programação em diversos polos do “Mossoró Cidade Junina” (MCJ) 2025. Há eventos para todos os tipos de públicos: apresentações de quadrilhas na Arena Deodete Dias, música na Cidadela e exposição e shows no Polo Poeta Antônio Francisco.

Na Arena Deodete Dias, localizada entre a Praça de Esportes e a Praça da Convivência, tem o Festival da Melhor Idade, a partir das 16h. Estão previstas apresentações de nove quadrilhas juninas compostas por grupos de idosos atendidos por equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Juventude (Semasc).

Além das apresentações de danças e quadrilhas com os idosos, o Festival da Melhor Idade irá eleger o seu rei e rainha. Haverá ainda participação especial da quadrilha Inclusão com Paixão que se apresentará, na ocasião.

Já no Polo Poeta Antônio Francisco, instalado no Memorial da Resistência de Mossoró, a programação também se inicia. A partir das 18h, há apresentação de Tony Show. Na sequência, tem França Lima Potiguar, e mais tarde, às 20h30, João Carlos Show.

Ainda no mesmo polo, na Sala Joseph Boulier, haverá a abertura da exposição “Por Motivos Diversos” que destaca a vida e obra do poeta mossoroense Antônio Francisco. A exposição apresenta a riqueza cultural do artista em cordéis, chapéus, vestimentas e outros objetos valorizando a cultura popular nordestina e poesia do homenageado.

Exposição “Por Motivos Diversos” destaca a vida do poeta Antônio Francisco. (Arquivo Secom/PMM)

O dia também marca a estreia do Polo Cidadela no MCJ 2025, que retrata em cidade cenográfica, Mossoró em meados de 1927, ano da invasão do bando de Lampião. No palco 2, em frente ao Sebrae, às 21h30, tem show com a cantora Manu Souza. Logo após, a partir da meia-noite, a música continua com “Elas Cantam Brega”.

PROGRAMAÇÃO – MCJ 2025

Terça-feira (10)

Polo Arena das Quadrilhas Deodete Dias

16h – Festival da Melhor Idade

Forró das primaveras

Luar na Roça

Luar do Sertão

Raio de Sol São Manoel

Arraiá da Alegria

Arraiá de Seu Mané

Mulheres Arretadas

União Junina

Arraiá dos Arrochados

Polo Poeta Antônio Francisco

18h – Tony Show

19h20 – França Lima Potiguar

20h30 – João Carlos Show

Exposição Por Motivos Diversos (Sala Joseph Boulier)

Polo Cidadela – Palco 2 (Em frente ao Sebrae)

21h30 – Manu Souza

00h – Elas Cantam Brega