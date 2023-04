MCJ 2023: Prefeitura convoca artistas locais para regularizar pendências

Secom/PMM

A Prefeitura de Mossoró prorrogou até a próxima quinta-feira (20), o prazo para que artistas locais inscritos no processo público para participação no “Mossoró Cidade Junina” 2023 possam sanar pendências por meio da apresentação de nova documentação.

As listas publicadas no Diário Oficial de Mossoró (DOM) contemplam cantores e bandas com habilitação jurídica, financeira e artística para o MCJ 2023, além dos demais eventos a serem realizados pela Prefeitura de Mossoró ao longo dos próximos 12 meses. A publicação também detalha as pendências dos projetos inscritos, oportunizando a regularização até a próxima quinta-feira (20).

Esclarecimentos poderão ser obtidos por meio de canal exclusivo da Secretaria Municipal de Cultura no WhatsApp (84) 9 9655-4816.

Lista 1: https://dom.mossoro.rn.gov.br/dom/publicacao/982

Lista 2 com atualização: https://dom.mossoro.rn.gov.br/dom/publicacao/985