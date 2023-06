Mbappé, PSG e Real Madrid se veem em impasse por futuro do atacante

O Real Madrid dificilmente ofereceria algo perto do que o atacante francês recebe no PSG. Mbappé tem o maior contrato do futebol europeu. O Marca detalha que o Paris desembolsa cerca de € 200 milhões brutos por ano com o jogador. O valor inclui o salário, bônus e impostos.

Segundo o jornal, em 2022, por exemplo, o Real ofereceu € 25 milhões (R$ 131 milhões) de salário, além de luvas pela transferência de € 130 milhões (R$ 691 milhões) a Mbappé. Mas esse bônus não se repetiria numa nova proposta.