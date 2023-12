Matrículas para o Ensino Médio em Tempo Integral e Educação Profissional começam no dia 21

A rede estadual de educação se prepara para dar continuidade ao ciclo de matrículas para o ano letivo de 2024. As solicitações de matrículas podem ser feitas em todas as regiões do Rio Grande do Norte, a partir da próxima semana, para o Ensino Médio em tempo integral e para o Ensino Profissional.

Todo esse processo é informatizado pelo Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEduc), disponível em www.sigeduc.rn.gov.br, da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), os pais ou responsáveis que não tem acesso à internet podem procurar a escola mais próxima para fazer a solicitação de matrícula.

Para os estudantes que estão cursando o ensino regular, o ensino profissional e o integral, e desejam continuar nas respectivas modalidades, as matrículas são renovadas pelas próprias escolas. Já para novos estudantes na rede estadual, as matrículas só começam em 15 de fevereiro de 2024.

*Ensino Médio em Tempo Integral*

Os estudantes que já são da rede estadual, mas buscam uma educação mais abrangente e integrada, podem se inscrever para o Ensino Médio Integral, essas matrículas devem ser feitas, entre os dias 21 de dezembro de 2023 a 15 de janeiro de 2024.

O ensino em tempo integral desempenha um papel crucial no desenvolvimento educacional e pessoal dos estudantes. Ao estender o tempo dedicado à aprendizagem, os alunos têm a oportunidade de se envolver mais profundamente em diversas disciplinas, participar de atividades extracurriculares e desenvolverem seus projetos de vida.

A divulgação de vagas para o Ensino Médio Integral vai ser feita em três chamadas distintas, à medida que as vagas não forem preenchidas totalmente: 26 de janeiro de 2024 (1ª Chamada), se todas as vagas não forem preenchidas, será feita a 2ª chamada em 2 de fevereiro de 2024, e a 3ª chamada, em 9 de fevereiro, se ainda houver vagas. Para aqueles estudantes que buscam transferências entre escolas da rede estadual, as vagas concedidas serão divulgadas em 7 de Fevereiro de 2024.

Para auxiliar pais e estudantes durante o processo de matrícula, as unidades de ensino, as diretorias regionais de educação e os profissionais que atuam no processo de matrícula no órgão central da SEEC estarão disponíveis para tirar dúvidas.

“É fundamental que todos efetuem suas matrículas, assegurando a inclusão de todos na escola. Após essa fase, procederemos com a distribuição de turmas, a designação de professores e deixaremos a rede estadual pronta para o reinício das atividades escolares”, explica a secretária de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, professora Socorro Batista.

Até outubro de 2024, qualquer estudante pode fazer solicitação de matrícula pelo sistema www.sigeduc.rn.gov.br para o ano em vigência na data da matrícula. Basta procurar a unidade de ensino mais próxima. Após a solicitação de matrícula, o pai ou responsável deverá comparecer à escola em até três dias úteis para entregar os documentos necessários.

*Educação Profissional*

O período de matrículas, que começa no próximo dia 21 de dezembro, também atende a oferta para os cursos técnicos oferecidos pelas Escolas e Centros da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte. Para garantir sua vaga em uma das 72 instituições de ensino distribuídas em todas as regiões do RN, é fundamental consultar os períodos e prazos disponíveis no SIGEduc.

Atualmente, a rede estadual de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) do RN oferece 17 cursos técnicos integrados, todos alinhados com as demandas do mundo do trabalho. Dentre as opções disponíveis, destacam-se Administração, Informática, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Manutenção e Suporte em Informática, Edificações, Sistemas de Energia Renovável, Agroecologia, Nutrição e Dietética, Eletrotécnica, Guia de Turismo, Mineração, Alimentos, Redes de Computadores, Vestuário, Logística, e Planejamento e Controle de Produção.

Ao matricular-se em um desses cursos técnicos, os estudantes recebem uma formação integrada, voltada não apenas para a excelência acadêmica, mas também para a inserção efetiva no mundo do trabalho. A abordagem na Rede Estadual da EPT/RN visa à verticalização dos estudos, proporcionando aos alunos uma visão abrangente e alinhada com as exigências do mercado.

Vale ressaltar que os resultados obtidos pela Rede Estadual da EPT/RN são notáveis, evidenciados pelos melhores índices no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) tiveram sua matrícula garantida no último mês, sendo a primeira etapa do calendário de matrículas.

Ensino Médio Integral – Solicitação de Vagas

De 21 de dezembro de 2023 até 15 de janeiro de 2024: Período para solicitação de vagas para novos estudantes do ensino médio integral.

Ensino Médio Integral – Divulgação das Vagas Concedidas

26 de Janeiro de 2024 (1ª Chamada)

2 de Fevereiro de 2024 (2ª Chamada)

9 de Fevereiro de 2024 (3ª Chamada):

Transferência – Divulgação das Vagas Concedidas

Dia 7 de Fevereiro de 2024

Novos Estudantes – Solicitação de Vagas

De 15 de fevereiro de 2024 até 10 de outubro de 2024