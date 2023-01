Matrículas em escolas Municipais de Tibau se encerram dia 31 de Janeiro 

A rede municipal de ensino do município de Tibau segue com as matrículas abertas para o ano letivo de 2023 até a próxima terça, 31.

Para efetivar a matrícula, os pais ou responsáveis devem se dirigir presencialmente às instituições de ensino: Creche Santa Terezinha, quarta e quinta-feira das, 8h às 15h; Escola Maria Helena/Gado Bravo, terça-feira, das 7h às 11h; Escola Idelzuite/Gangorra, quarta-feira, das 7h às 11h; Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus, segunda a sexta-feira das 7h às 11h.

Os alunos matriculados receberão fardamento e outros materiais escolares no início do ano letivo, bem como as escolas estarão preparadas com novos equipamentos pedagógicos