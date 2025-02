Matrículas da rede municipal se encerram nesta quarta-feira

As matrículas para o ano letivo 2025 da rede municipal de ensino se encerram nesta quarta-feira, 12. A Secretaria Municipal de Educação (SME) ampliou o calendário de matrículas como o objetivo de garantir que todos os alunos sejam matriculados. Estão sendo disponibilizadas 3.914 vagas em toda a rede municipal.

O número de vagas disponibilizadas na rede municipal está distribuído da seguinte forma: 439 vagas para Educação Infantil (creche); 982 para Educação Infantil (pré-escola); 1.129 para Ensino Fundamental (anos iniciais) e 1.364 para o Ensino Fundamental (anos finais).

As matrículas podem ser feitas totalmente online através do Educação Digital por meio do link: https://mossoro-rnportalsigeduc.com.br/app/public/mobile/home.jsf. Com a alteração do calendário de matrículas, a data para o início das aulas deste ano também sofreu alteração e começará no dia 17 deste mês.

O secretário municipal de educação Leonardo Dantas, reforça aos pais de alunos que não conseguirem as vagas nas unidades desejadas, que realizem o cadastro reserva com a solicitação. “É importante que os pais que desejam vagas em determinadas unidades e não conseguirem, façam o cadastro reserva manifestando o interesse e à medida que as vagas forem surgindo, serão convocados”, destacou.

Através do Programa Mossoró Cidade Educação, a Prefeitura de Mossoró, garantirá a todos os alunos da rede municipal, pelo segundo ano seguido, fardamento completo, kit escolar e tênis. Neste ano, será incluído também ao fardamento, a distribuição de moletom para todos os alunos. O programa inclui também merenda escolar de qualidade e unidades de ensino revitalizadas incluindo acessibilidade e todas adequadas com ar condicionados.