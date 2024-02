Matrículas curriculares do semestre 2024.1 têm início em 6 de março

A Pró-reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), divulga as informações sobre o processo de Matrícula Curricular nos cursos de graduação da Uern, para o semestre letivo 2024.1. As matrículas curriculares terão início no dia 06 de março e será realizada de forma on-line, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa).

A Matrícula Curricular é o ato que vincula o aluno a componentes curriculares, em um determinado semestre.

No caso de Alunos ingressantes, a Unidade Universitária efetuará a matrícula em todos os componentes curriculares do primeiro semestre letivo do curso. Já a Matrícula Curricular dos alunos veteranos deverá ser realizada pelo próprio aluno exclusivamente através do Sigaa.

O procedimento de matrícula curricular será realizada de acordo com as seguintes fases, nos correspondentes períodos:

Matrícula em Componentes Curriculares para alunos veteranos – de 18 a 24 de março: o aluno poderá solicitar, via Sigaa/Uern, a inclusão ou exclusão de qualquer componente curricular ofertado para o semestre letivo 2024.

Matrícula em Componentes Curriculares para alunos Ingressantes: será realizada exclusivamente pelas respectivas Unidades Universitárias, nas seguintes datas:

– Matrícula de alunos ingressantes da Chamada Regular – de 06 a 15 de março;

– Matrícula de alunos ingressantes da Segunda Chamada – de 15 a 19 de abril;

– Matrícula de alunos ingressantes da Terceira Chamada – de 29 de abril a 03 de maio;

Processamento de Matrículas – Dia 25 de março.

Solicitação de Rematrícula – De 26 a 31 de março: O aluno poderá solicitar a inclusão ou exclusão de qualquer componente curricular ofertado para o semestre letivo 2024.1, desde que haja vaga disponível.

Processamento de Rematrículas – 1º de abril.

Matrícula Extraordinária – de 02 a 07 de abril: possibilita ao aluno incluir componentes, mediante solicitação de matrícula, via Sigaa Uern, na área do aluno.

Trancamento Voluntário – de 1º de abril a 07 de maio: exclusiva para trancamento voluntário do programa de estudos por alunos veteranos, para o semestre letivo 2024.1, via sigaa uern, na área do aluno.

Matrícula de Alunos Especiais – de 02 a 03 de abril: Exclusiva para a Matrícula Curricular na condição de Aluno Especial, que deverá ser efetivada pela respectiva Unidade Universitária, em componentes curriculares com vagas disponíveis e em conformidade com o requerimento do interessado.

O aluno que não conseguiu vaga em nenhum componente durante o processo de matrícula, ou que não tenha participado do mesmo, respeitando-se os prazos deste Edital, ficará com um Trancamento Compulsório do Programa de Estudos.

O Edital com os procedimentos para matrículas curriculares pode ser conferido neste link.