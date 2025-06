Matheus e Kauan e Taty Girl comandam mais uma noite de shows na Estação das Artes

A dupla Matheus e Kauan e a cantora Taty Girl foram as grandes atrações de mais uma noite de shows na Estação das Artes Poeta Elizeu Ventania, maior polo do “Mossoró Cidade Junina”. Os shows ocorreram na noite deste sábado (21) para a madrugada de domingo (22) e levou, mais uma vez, um grande público.

Donos de grandes sucessos como, por exemplo, “Que Sorte a Nossa”, “O Nosso Santo Bateu”, “Vou Ter Que Superar”, “Litrão”, “É Problema”, entre outros, os irmãos destacaram estar mais uma vez se apresentando no “Mossoró Cidade Junina”.

“Estávamos morrendo de saudades. Fazia muito tempo que a gente não tocava em Mossoró e é uma cidade que sempre nos recebeu com muito carinho e hoje voltamos com aquele gás para fazer esse show e foi um show maravilhoso. É só gratidão da gente com vocês de Mossoró. É uma festa que só vem crescendo. Neste ano está sendo maior ainda e a gente merece voltar o próximo ano”, disse Matheus.

Durante o show houve um momento especialmente com uma criança que subiu ao palco e cantou uma música com a dupla. Kauan destacou esse momento. “A gente chegou ao camarim e tem alguns pedidos que não tem como a gente falar ‘não’ que é do coração. Estava o pai dela e Lavinya e aí ela pediu para cantar ‘Ser Humano é o Anjo” com a gente e não dissemos não a esse pedido. Lavinya subiu ao palco e cantou com a gente. Foi lindo, queremos agradecer a toda organização que faz esse evento maravilhoso acontecer aqui em Mossoró”, contou Kauan.

Cantor Matheus contou da emoção de estar de volta ao MCJ. Foto: Lucas Bulcão (SECOM/PMM)

Quem encerrou a noite de shows na Estação das Artes foi a cantora Taty Girl, uma das mais respeitadas e populares do forró da atualidade. A ex-cantora do Solteirões do Forró também elogiou o “Mossoró Cidade Junina” e frisou ser uma honra se apresentar para uma multidão que esteve presente à Estação das Artes.

“É um prazer estar de volta ao “Mossoró Cidade Junina” para fazer essa festa linda e fiz o encerramento desta noite maravilhosa. Estou muito feliz em estar aqui. Trouxemos muita alegria em nosso repertório, muita paixão e romantismo com o ‘Baú da Taty’ Girl’ e músicas juninas que não podem faltar nesta época do ano”, disse a cantora.

A segunda semana de shows no polo será encerrada neste domingo com as apresentações de Menos é Mais, Lagosta Bronzeada, Thiago Freitas, além de Samba Mix e Koisa Nossa. A primeira atração subirá ao palco a partir das 17h30.

Taty Girl foi a última apresentação da noite levando muito forró para o público. Foto: Lucas Bulcão (SECOM/PMM)