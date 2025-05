Martins vai revelar data e atrações do Festival Gastronômico em evento neste sábado (17)

Neste sábado, 17 de maio, a cidade de Martins vai viver um momento especial: a apresentação oficial da data e das primeiras atrações do Festival Gastronômico e Cultural de Martins 2025. Pela primeira vez, o evento de lançamento acontecerá em praça pública, a partir das 19h, na Praça da Matriz, com acesso gratuito para toda a população.

A escolha do espaço aberto reforça o espírito da gestão municipal, que faz do festival uma celebração acessível, democrática e feita para todos. Mais do que anunciar a programação, o momento será um encontro simbólico entre comunidade, cultura e gastronomia.

Além das novidades sobre o festival – que promete movimentar a cidade, o evento de sábado contará com uma apresentação musical especial, levando arte e emoção para o público presente.

O Festival de Martins é um dos eventos mais aguardados do calendário cultural do Rio Grande do Norte, reunindo gastronomia regional, música de qualidade, artesanato e uma atmosfera acolhedora que transforma a cidade em um destino inesquecível na serra potiguar.

“É uma festa feita de afeto, sabores e encontros. Por isso, nada mais justo que abrir o lançamento para toda a população, na praça, de forma leve, democrática e com música boa”, disse o prefeito César .

Slogan

“Sabor para todos, festa de todos” — traduz, de forma sensível e direta, a proposta do evento: ser um espaço de encontro, inclusão e celebração da identidade local. A frase carrega em si o compromisso de um festival que acolhe, emociona e representa.

“Mais do que um slogan, essa frase é uma declaração: o Festival de Martins é um espaço de pertencimento. Aqui, todos têm lugar à mesa, todos têm vez no palco e todos têm parte na história que estamos construindo, juntos”, disse o prefeito César.

Serviço:

O quê: Lançamento oficial do Festival Gastronômico e Cultural de Martins

Quando: Sábado, 17 de maio

Horário: 20h

Onde: Praça da Matriz – Martins/RN

Aberto ao público e com apresentação musical e cultural