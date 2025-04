Martins marca presença na 11ª FEMPTUR com sabores, arte e experiências ao vivo

O município de Martins, referência em turismo de natureza e cultura no Rio Grande do Norte, estará presente na 11ª edição da FEMPTUR – Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN, que acontece nos dias 25 e 26 de abril, no Centro de Convenções de Natal.

Conhecida por suas paisagens serranas deslumbrantes e pelo seu já consagrado Festival Gastronômico e Cultural, Martins chega à feira com um estande recheado de encantos. Os visitantes poderão conhecer e degustar comidas típicas, doces caseiros, licores artesanais e a tradicional cachaça da serra — tudo produzido por mãos martinenses.

A arte também será um destaque à parte. O artesão Abraão Maximiano marcará presença com demonstrações ao vivo de esculturas em barro, convidando o público a colocar a mão na massa e vivenciar a criação da própria peça artesanal.

O estande de Martins será, mais uma vez, um convite à descoberta: sabores, talentos e experiências que mostram por que a cidade encanta a quem chega — e faz querer voltar sempre.

O prefeito César fala do orgulho de ter Martins participando da FEMPTUR. “A Feira é uma vitrine importante para mostrarmos tudo o que a nossa cidade tem de melhor. Estamos levando nossas belezas naturais, nossa cultura, nossa culinária e, principalmente, o talento do nosso povo. Nosso estande é um pedacinho da serra no coração da capital, onde quem nos visita pode sentir o sabor, a arte e o acolhimento de Martins”, afirmou.