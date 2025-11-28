Martins enfrenta incêndios quase diário: Defesa Civil reforça ” tocar fogo no mato é crime”

A cidade serrana de Martins, conhecida pela beleza natural e pelo clima ameno da serra, vive nas últimas semanas um cenário preocupante: incêndios quase diários têm se espalhado por diferentes áreas do município, causando apreensão entre moradores e exigindo intensa mobilização das equipes responsáveis pela segurança ambiental.

De acordo com informações da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Agricultura, as ocorrências notificadas de domingo,23, foram 5, sem contar com quem não são notificadas, muitas delas provocadas por ações humanas irresponsáveis entre elas, a prática de colocar fogo no mato, que além de colocar vidas em risco, é crime previsto em lei.

Apesar do esforço conjunto entre Prefeitura, Defesa Civil, Secretaria de Agricultura e o apoio essencial do Corpo de Bombeiros Militar, as chamas se propagam rapidamente devido ao clima seco e aos ventos característicos da região serrana. O trabalho para conter os focos tem sido diário e exaustivo.

“As equipes têm atuado com rapidez, mas a quantidade de ocorrências e a velocidade com que o fogo se espalha têm preocupado bastante. É um risco para o meio ambiente, para a fauna, para as propriedades e para a vida das pessoas”, relata a Defesa Civil.

Além dos danos ambientais, moradores relatam medo, insegurança e noites mal dormidas devido à fumaça e à proximidade das chamas em algumas comunidades rurais.

Tocar fogo no mato é crime

É importante reforçar que provocar incêndios intencionais ou por negligência configura crime ambiental, com penalidades que incluem detenção e multas. O município também lembra que queimar lixo, resíduos ou mato seco prejudica a qualidade do ar, coloca em risco residências e compromete áreas preservadas da serra”, destaca o coordenador da Defesa Civil, Gileno Oliveira.

Orientações à população

A Prefeitura de Martins reforça algumas recomendações essenciais:

Não atear fogo em terrenos, mato seco, lixo ou áreas de vegetação.

Acionar imediatamente a Defesa Civil ou os Bombeiros ao perceber qualquer foco de incêndio.

Evitar acúmulo de materiais inflamáveis próximo às residências.

Redobrar os cuidados nas áreas rurais, especialmente no período de estiagem.

Enquanto as equipes seguem mobilizadas diariamente, o município pede o apoio e a colaboração de toda a população para reduzir as ocorrências e proteger as riquezas naturais da serra.