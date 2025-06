Martins: Contratados da Educação passam a ter direito a recesso remunerado

A partir deste ano, os profissionais contratados da rede municipal de educação de Martins contarão com um direito histórico: o recesso remunerado. Antes, esses trabalhadores eram dispensados durante os períodos de recesso escolar, como no meio e no fim do ano, e só voltavam a ser contratados com o retorno das aulas. Agora, essa realidade começa a mudar, em reconhecimento ao papel essencial que esses profissionais desempenham na educação do município.

Com a nova medida, os contratos não serão mais encerrados durante o recesso, garantindo aos contratados a continuidade do vínculo e o recebimento de seus salários também nesse período.

Para César, essa é uma conquista construída com diálogo e respeito aos profissionais:

“A valorização da educação começa pela valorização de quem está nela todos os dias. Esse avanço só foi possível porque ouvimos as categorias, entendemos suas necessidades e construímos juntos. O diálogo com os profissionais é fundamental para que a gente possa avançar cada vez mais”, destacou César.

A mudança reforça o compromisso com uma educação mais justa, que reconhece o trabalho dos que fazem a diferença nas salas de aula e nos bastidores da rede pública de ensino.