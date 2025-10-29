Martins celebra 184 anos de emancipação política com uma programação especial

A cidade de Martins se prepara para celebrar, com muita alegria, seus 184 anos de emancipação política, comemorados oficialmente no dia 10 de novembro. A programação festiva tem início nesta quarta-feira (29) e se estende até o dia 10 de novembro, com uma série de atividades esportivas, culturais, sociais e religiosas que reforçam o orgulho de ser martinense.

Com o tema “Terra de gente que realiza”, a comemoração deste ano celebra o trabalho, a criatividade e o espírito acolhedor do povo de Martins, características que fazem da cidade um dos destinos mais encantadores do Rio Grande do Norte.

A abertura da programação acontece nesta quarta-feira (29), com o I Campeonato Municipal de Futsal, no Ginásio José Maria Ribeiro Teixeira. Nos dias seguintes, as ações se espalham por vários pontos da cidade: feira da agricultura familiar e do artesanato, workshop do Sebrae com o tema “Mulheres de Negócios – Honre suas raízes e conquiste seus sonhos”, o Assistência em Ação – Beleza e Cidadania, que leva diversos serviços gratuitos ao Mercado Público, Museu Municipal no resgate às histórias e raízes.

A programação segue com a Campanha Novembro Azul, voltada à saúde do homem, atividades do CRAS Itinerante, sessões de cinema em família, noite de repentistas, exposição artística, trilha noturna e o 1º Treinão de Emancipação, no domingo (9), unindo esporte e celebração.

O ponto alto das comemorações serão os dias 9 , com o show gospel do cantor Clayton Queiroz e no dia 10 de novembro, data oficial do aniversário da cidade, com uma Alvorada ao som da Banda Nair Austero Soares, passeio até a Rota das Cavernas, Missa em Ação de Graças e uma grande noite de shows no Centro, com Saulo Queiroz, Nonato Neto e Mastruz com Leite.

As comemorações refletem o sentimento de orgulho e pertencimento de uma cidade que cresce com trabalho e união. Martins comemora seus 184 anos reafirmando sua identidade como “Terra de gente que realiza”, que acredita no presente e constrói, todos os dias, um futuro melhor.

A programação completa você pode verificar no insta da prefeitura, através do @prefeiturademartins.