Marta anuncia noivado com a americana Toni Pressley, companheira de time

A craque brasileira Marta anunciou nesta segunda-feira que se tornou noiva da zagueira e companheira de time Toni Deion Pressley. As duas jogadoras do Orlando Pride, dos Estados Unidos, atuam no mesmo elenco desde 2018 e também moram juntas na cidade. O perfil oficial da Copa do Mundo Feminina, mantido pela Fifa, fez questão de divulgar a novidade sobre a dupla.

“Esse é mais um capítulo da história que estamos escrevendo juntas”, escreveu nas redes sociais, de 34 anos. Pressley, de 30, também publicou as imagens das duas no Instagram com a legenda: “Sim”. “Vocês queriam uma boa notícia para começar 2021? Já têm”, escreveu o perfil oficial da Copa Feminina ao anunciar o noivado das duas, que exibiram as alianças nas imagens.

