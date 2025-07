Marleide Cunha defende garis e propõe diálogo sobre horas extras

Durante a sessão ordinária desta quarta-feira (2), a vereadora Marleide Cunha (PT) destacou a importância dos profissionais da limpeza urbana no município e propôs diálogo com a gestão sobre a situação das horas extras.

“Recebi trabalhadores que atuam na limpeza pública e relataram que foram informados do corte das horas extras. São pessoas que prestam serviço à cidade há muitos anos e que dependem dessa remuneração adicional para manter seus compromissos financeiros”, afirmou.

Marleide defendeu a valorização dos profissionais da limpeza urbana e reforçou a importância do diálogo com a categoria. “São trabalhadores essenciais para o funcionamento da cidade. Precisam ser ouvidos e respeitados em suas demandas. Acredito que a gestão pública deve sempre buscar soluções equilibradas, com base no diálogo e no respeito aos direitos”, pontuou.

A vereadora finalizou sua fala reiterando seu compromisso com a defesa dos servidores públicos. “Nosso mandato continuará atento a essas questões, sempre em defesa do serviço público de qualidade e do respeito aos trabalhadores que diariamente contribuem com o desenvolvimento de Mossoró”, concluiu.