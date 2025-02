Mario Frias se torna réu na Justiça por fake news contra Lula

O deputado federal Mario Frias (PL-SP) se tornou réu pela Justiça Eleitoral de São Paulo, em um processo em que é acusado de fake news contra o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O processo diz respeito a um post feito pelo deputado no X (antigo Twitter), no dia 12 de outubro de 2022 – época em que Lula ainda era candidato à Presidência – com notícias falsas sobre ele ter utilizado um boné com a sigla “CPX” durante agenda no Complexo do Alemão.

Na ocasião, Frias afirma que a sigla significava “cupinxa”, termo que, de acordo com o parlamentar, seria utilizado por facções criminosas do Rio de Janeiro para dizer “parceiro do crime”.

A postagem incluía a foto de Lula com o boné e, ao lado, uma foto de Bolsonaro – também candidato na disputa – usando um boné da Polícia Rodoviária Federal.

“Tá mole escolher”, escreveu o deputado.

De acordo com a decisão, o Ministério Público Eleitoral entendeu que o deputado tentou associar a imagem de Lula ao crime organizado. Por isso decidiu por denunciar Mario Frias pela prática de “conduta criminosa”, por ter divulgado “fatos que sabia ser inverídicos em relação ao então candidato ao cargo de presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que eram capazes de exercer influência perante o eleitorado”.

Fonte: CNN