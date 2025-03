Marinha prorroga inscrições para concurso com 62 vagas para fuzileiros navais em Natal

A Marinha do Brasil (MB) prorrogou até o dia 28 de março as inscrições para o concurso com 62 vagas para fuzileiros navais em Natal. O edital do concurso foi divulgado em janeiro com oportunidades em todo o Brasil. Os salários iniciais são de R$ 2.294,50.

As inscrições inicialmente iriam até 7 de março, mas agora seguem até o dia 28 deste mês – a taxa de inscrição é de R$ 40. As provas permanecem previstas para o dia 20 de maio.

As inscrições são feitas no site do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais – na aba no menu lateral “Concursos para o CFN”. Ou por meio do aplicativo “Adsumus Sempre”.

Ao todo, no Brasil, são oferecidas 1.680 vagas. Para o Distrito Naval de Natal, são duas turmas previstas, sendo:

Turma 1 (30 vagas)

21 vagas para ampla concorrência

5 para candidatos negros

3 reservadas para candidatas do sexo feminino

1 para candidatas negras

Turma 2 (32 vagas)

22 para ampla concorrência

6 para candidatos negros

3 reservadas para candidatas do sexo feminino

1 para candidatas negras

No ato da inscrição, os candidatos devem informar onde desejam realizar as etapas do concurso, além de indicar, em ordem crescente de preferência, os locais em que gostariam de atuar. Também é preciso escolher a turma.

Etapas do concurso

A primeira etapa é uma prova objetiva única, aplicada na cidade indicada pelo candidato no ato da inscrição. São 50 questões de múltipla escolha, sendo 25 de Língua Portuguesa e 25 de Matemática. A prova tem duração de 3 horas.

Os aprovados na fase inicial serão convocados para as etapas complementares, que incluem:

verificação de dados biográficos e de documentos

realização da inspeção de saúde

avaliação psicológica

Teste de Aptidão Física (TAF)

O candidato, aprovado em todas as fases e classificado no número de vagas, ingressa nas fileiras da Marinha como Aprendiz-Fuzileiro Naval e recebe uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.303,90.

Durante o curso de formação, que tem duração de aproximadamente 17 semanas, são proporcionados uniforme, alimentação, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa aos futuros soldados.

Quem pode se inscrever

Para se inscrever, os candidatos devem atender a requisitos específicos, como:

ter entre 18 e 22 anos no dia 30 de junho de 2026

ter concluído com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 3º ano do Ensino Médio

não ser casado ou não ter constituído união estável

não ter filhos ou dependentes

Segundo a Marinha, o curso tem a duração de aproximadamente 17 semanas, sob regime de internato e dedicação exclusiva. Os requisitos são válidos para todo o período em que o candidato estiver sendo regido pelos órgãos de formação.