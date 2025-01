Marinha prorroga inscrições para concurso até quarta (8); são 13 vagas em Natal e salário de R$ 9 mil

As inscrições para o concurso de oficiais temporários da Marinha do Brasil, que terminariam nesta segunda-feira (6), foram prorrogados até esta quarta-feira (8).

Os cargos têm remuneração inicial de R$ 9.070,60. Ao todo, são 13 vagas, de diferentes áreas, para Natal (veja vagas mais abaixo).

O processo seletivo é voltado para a formação de Oficiais Temporários que atuarão em funções administrativas, operacionais e técnicas.

As vagas são destinadas a profissionais com formação de nível superior que desejam contribuir com a Marinha por um período determinado de até 8 anos, sem vínculo permanente com a instituição.

As inscrições podem ser feitas pelo link até esta quarta (8). O valor da taxa de inscrição é de R$ 140.

Para participar da seleção, os candidatos devem ser brasileiros natos, ter entre 18 e menos de 41 anos até a data da incorporação, além de possuir nível superior na área escolhida.

Os certames serão compostos por sete etapas. A primeira consiste em prova objetiva com 40 questões de Língua Portuguesa de caráter eliminatório e classificatório.

As fases seguintes incluem Prova de Títulos, Verificação de Dados Biográficos e Verificação Documental, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física de Ingresso e Designação à Incorporação.