Marinha divulga alerta de mau tempo no Litoral Sul

A Marinha do Brasil emitiu, neste domingo (09), alerta de mau tempo com possibilidade de ventos fortes, de até 60 quilômetros por hora, e ondas de até 3,5 metros de na faixa do Litoral Sul do estado.

Segundo o comunicado da Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte (CPRN), o mau tempo poderia começar na noite de domingo (09) e se estender até a tarde da próxima terça-feira (11). Com a previsão, a Marinha recomenda que embarcações de pequeno porte “evitem a navegação” e que as demais embarcações redobrem a atenção e verifiquem os itens de segurança nos barcos.

Para evitar incidentes, a Marinha alertou aos navegantes que consultem informações sobre o tempo antes de iniciar as viagens e solicitou que as comunidades de pesca e esporte e recreio divulgassem amplamente o alerta.