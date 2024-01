Marinha abre seleção para 81 vagas de oficiais temporários no RN; veja

A Marinha do Brasil anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo para o Serviço Militar Voluntário (PS-SMV-PR/2024), com caráter temporário, destinando 81 vagas para Natal. As inscrições podem ser realizadas online, até o dia 19 de janeiro. Os interessados devem, em seguida, completar o formulário, gerar o boleto correspondente à taxa de inscrição no valor de R$ 65,00.

A oportunidade está aberta para candidatos de ambos os sexos, com idade superior a 18 anos e inferior a 41 anos, possuindo nível fundamental e médio.

Os voluntários aprovados e classificados dentro do número de vagas serão convocados para

cumprir um período inicial no SMV, o qual terá duração total de doze meses, e será prestado na

forma de Estágio de Aprendizagem Técnica (EAT) ou Estágio Técnico para Praças (ETP). Os

voluntários aprovados nos testes aplicados na 1a fase do EAT e na 1a fase do ETP serão

promovidos a Marinheiro-Especializado (MNE-RM2) e a Cabo (CB-RM2), respectivamente.

Informações sobre o processo seletivo podem ser consultadas pelo e-mail: [email protected], ou nos telefones: (84) 99120-0148 (WhatsApp) e (84) 3216-3083/8087.