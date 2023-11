Marinha abre seleção para 40 vagas de oficiais temporários no RN; veja

O Comando do 3º Distrito Naval da Marinha do Brasil abriu novo processo seletivo para novos profissionais de nível uperior, de ambos os sexos, para a prestação do serviço militar voluntário temporário como Oficial de 2ª Classe da Reserva da Marinha. As vagas são para nível superior.

Conforme o edital, as vagas são para Cirurgião-dentista (Cirurgia Buco-Maxilo-Facial) (1); Cirurgião-dentista (Prótese Dentária) (3); Cirurgião-dentista (Periodontia) (2); Cirurgião-dentista (Ortodontia) (1); Cirurgião-dentista (Endodontia) (1); Cirurgião-dentista (1); Farmácia (1); Enfermagem (2); Administração (1); Serviço Social (1); Biblioteconomia (1); Direito (2); Ciências Contábeis (1); Comunicação Social (1); Teologia Católica (1); Segurança do Tráfego Aquaviário (6); Informática (2); Engenharia Metalúrgica (1); Engenharia Civil (2); Engenharia Telecomunicações (1); Engenharia Eletrônica (1); Pedagogia (4); Biologia (2); Português (Letras) (1).

Além da graduação na área, é necessário que o participante seja brasileiro nato, tenha mais de 18 anos e menos de 41 anos de idade, altura mínima é de 1,54m e máxima é de 2m para ambos os sexos.

Os interessados podem realizar as inscrições a partir desta quinta-feira (23) até 7 de dezembro, às 23h59, de forma online, no endereço eletrônico da Marinha. O valor da inscrição é de R$ 140. As provas objetivas estão previstas para 25 de fevereiro e, além disso, haverá ainda inspeção de saúde, teste de aptidão física e prova de títulos.

Confira edital aqui.