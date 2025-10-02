Maria Clara Pacheco se torna a número 1 do mundo no taekwondo às vésperas do Mundial

Maria Clara Pacheco se tornou a número 1 do mundo na categoria até 57kg do taekwondo. Em grande temporada com dois títulos de etapas de Grand Prix, a atleta de 22 anos assumiu a liderança do ranking mundial e do olímpico na atualização de outubro, publicada pela World Taekwondo na quarta-feira. Ela subiu uma posição, desbancando do topo a sul-coreana Kim Yu-jin, atual campeã olímpica.

Bronze no Mundial de 2023 e sétima colocada nas Olimpíadas de Paris, Maria Clara vai chegar ao Mundial de Wuxi como favorita na China. Ela busca o pódio entre 24 e 30 de outubro.

No ranking olímpico, Maria Clara chegou a 140,59 pontos, superando os 119,20 de Kim. No ranking mundial, a brasileira tem 147,79 pontos, enquanto a sul-coreana manteve a pontuação do olímpico. Ao alcançar o posto de número 1 do mundo, Maria Clara iguala marca alcançada por Natália Falavigna, primeira medalhista olímpica do Brasil no taekwondo.