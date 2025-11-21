Marcos Mion conhece Cidade do Forró, de Dorgival Dantas, em Olho D’Água do Borges
Apresentador da Globo visitou pontos turísticos do estado para gravações para o programa Caldeirão com Mion. Visita acontece a convite da Emprotur.
O apresentador Marcos Mion, da Rede Globo, conheceu nesta quarta-feira (20) a Cidade do Forró, uma vila construída pelo cantor Dorgival Dantas na cidade de Olho D’Água do Borges, na Região Oeste do Rio Grande do Norte.
O encontro entre os dois aconteceu em meio a uma semana na qual o apresentador rodou por pontos turísticos do Estado em produções para o Caldeirão do Mion.
O encontro entre o apresentador e o cantor foi registrado pelas lentes da fotógrafa Luana Tayze.
Inaugurada em 2023 na Fazenda Tome Xote, a Cidade do Forró foi um projeto do cantor Dorgival Dantas para valorizar o forró e a cultura sertaneja, remetendo a vilarejos nordestinos da década de 1940.
Dorgival Dantas mostrou ao apresentador como foi pensada e funciona a Cidade do Forró, que há três anos também é palco do projeto “Derradeiro de Maio”, que abre os festejos juninos no Rio Grande do Norte.
Dorgival Dantas e Marcos Mion na Cidade do Forró — Foto: Luana Tayze
Visitas pelo RN
Marcos Mion também tem percorrido locais de belezas naturais e culturais do RN. A visita acontece em uma ação desenvolvida pela Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), que tem como embaixador do Turismo Dorgival Dantas.
As gravações são para a temporada de verão do Caldeirão com Mion.
Segundo a Emprotur, o apresentador e a equipe do programa se “instalaram” em Natal e percorreram pontos turísticos e belezas naturais do estado.
“A gente tem o desafio de levar o Caldeirão pro Brasil, literalmente e, com isso, fazer o Brasil se ver dentro do Caldeirão. As nossas viagens nos aproximam do público e permitem esse mergulho no que o Brasil tem em sua essência, pelos quatro cantos do nosso território, que é essa diversidade maravilhosa”, falou Mion.
“Estou encantado com o que vi até agora, muito grato pela recepção. Teremos uma semana de mergulho na cultura e nos costumes locais em Natal, captando matérias, contando histórias e uma semana ancorando nosso palco num Luau cinematográfico em São Miguel do Gostoso. Sinto um orgulho enorme da vontade e da capacidade do nosso time de fazer acontecer esse nosso sonho de levar o Caldeirão pelo Brasil”, falou.
Marcos Mion durante estadia no Rio Grande do Norte — Foto: Divulgação/Emprotur
RN no Caldeirão
As edições fora dos estúdios do Caldeirão mostram curiosidades da cultura de regiões – através de música, gastronomia, tradições, sotaques ou histórias locais – e apresentam praças, praias, parques e avenidas em palcos para todo o Brasil.
‘“Mostrar o RN para o Brasil através do ‘Caldeirão’ é uma oportunidade ímpar não só de apresentar as nossas belas, e já conhecidas, paisagens, mas estamos falando de tempo de tela suficiente para contar histórias sobre o nosso povo”, disse o diretor-presidente da Emprotur, Raoni Fernandes.
“Fazer um cara como Mion, respeitado e admirado nacionalmente, viver a diversidade de experiências que nosso estado tem a oferecer é incrível e não tenho dúvidas que ele vai passar a emoção do que é visitar cada cantinho do nosso Rio Grande do Norte”, completou.