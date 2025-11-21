Marcos Mion conhece Cidade do Forró, de Dorgival Dantas, em Olho D’Água do Borges

Inaugurada em 2023 na Fazenda Tome Xote, a Cidade do Forró foi um projeto do cantor Dorgival Dantas para valorizar o forró e a cultura sertaneja, remetendo a vilarejos nordestinos da década de 1940.

Dorgival Dantas mostrou ao apresentador como foi pensada e funciona a Cidade do Forró, que há três anos também é palco do projeto “Derradeiro de Maio”, que abre os festejos juninos no Rio Grande do Norte.

Dorgival Dantas e Marcos Mion na Cidade do Forró — Foto: Luana Tayze