Márcio Mossoró assume interinamente o comando do Potiguar

COMUNICAÇÃO ACDPOTIGUAR

O Potiguar treinou na tarde dessa quarta-feira, 24, no Estádio Nogueirão. Sob comando do técnico interino Márcio Mossoró, o grupo participou de treino técnico-tático em campo reduzido. Os trabalhos focaram em construção de jogadas de ataque e recuperação da posse de bola.

Márcio Mossoró comandará a equipe até a diretoria alvirrubra definir o novo treinador. O clube busca no mercado um nome que alinhe com a filosofia de trabalho da atual gestão. Enquanto o nome não é definido, Márcio, que foi convidado pelo presidente Djalma Freire Júnior para treinar a equipe, ficará no comando, inclusive, deverá ficar a frente equipe no domingo, no duelo diante do Iguatu-CE, às 17h, no Nogueirão, pela quarta rodada da Série D.

– Vinha conversando com o presidente e ele me encorajando, pessoal também da comissão, alguns jogadores também, sabem desse meu desejo e pediram pra eu fazer esse jogo até devido a essa correria toda para a gente não tomar nenhuma decisão precipitada. Eu resolvi aceitar e estou pronto pra sempre fazer o melhor para o Potiguar – declarou.

– Estamos a procura do novo comandante que irá chegar em breve, mas a gente também está com calma, com paciência, para tentar fazer a escolha certa. E o grupo eu já conheço, o grupo que eu formei junto com algumas opções que o treinador (Júnior Câmara) me passou – completou.

Para Márcio, o fato de conhecer o atual elenco alvirrubro ajudará numa adaptação ainda mais rápida ao trabalho.

– De certa forma, sim, até porque eu sei onde cada um pode render, pode dar o seu melhor. Isso ajuda bem mais. É lógico que tem algumas coisas que eu penso diferente do que a equipe vinha apresentando, mas vou tentar mexer pouco, tentar visar sempre o ataque. Eu acho que precisamos atacar mais, nosso time precisa criar mais, temos jogadores criativos para isso – declarou.