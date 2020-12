Márcia Santos, coordenadora do Programa do Leite, afirma que quase 6 mil famílias são beneficiadas em Mossoró

Na manhã desta quarta-feira, 16, o FM 7H recebeu Márcia Santos, coordenadora do Programa do Leite Potiguar. A conversa abordou as mudanças no programa, além de esclarecer os questionamentos da população acerca da qualidade, quantidade e pontos de entrega do produto.

A coordenadora destacou que após Fátima Bezerra assumir o cargo de Governadora do Estado, foi realizado um estudo sobre o funcionamento do programa, em que foram detectadas várias inconsistências que resultaram nas alterações sentidas pela população. Pontuou que a diminuição dos pontos de distribuição deu-se em virtude da redução da equipe e porque pontos que tinham um menor número de beneficiários uniram-se a pontos que apresentam um número maior de favorecidos.

Ela comentou que houve um problema nos equipamentos que processam o leite e que todas as questões relacionadas à qualidade do alimento são comunicadas a Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas), responsável pelo programa em Mossoró. Com quase 6 mil famílias beneficiárias no município, o programa às vezes tem dificuldades de ofertar a quantidade indicada de leite e assim como Natal, não conta com o apoio da Prefeitura Municipal.

Salientou ainda que todas as modificações de logística foram avaliadas segundo os critérios que norteiam o programa e que os problemas relacionados à qualidade do leite, devem ser comunicados nos postos de distribuição para que as medidas necessárias sejam tomadas.