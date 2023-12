Marcelinho Carioca é encontrado em Itaquaquecetuba

Uma viatura da Polícia Militar encontrou ele andando pela rua. O diretor do DOPE (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), Paulo Pilz, disse que todas as hipóteses estão sendo investigadas.

A Polícia Militar está levando Marcelinho Carioca para a Base da Delegacia Antisequestro. Todos os detalhes serão esclarecidos com a chegada de Marcelinho à delegacia.

O ex-atleta estava desaparecido desde domingo (17), quando foi de carro para um show em Itaquera, Zona Leste da capital paulista. Atualmente, ele mora em Arujá, também na Grande São Paulo.

A polícia prendeu dois homens e uma mulher que estavam perto do carro por suspeita de envolvimento no desaparecimento do ex-jogador. Eles foram levados para a Divisão Antissequestro (DAS), da Polícia Civil.

Procurada para comentar o assunto, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgou nota para informar que o caso está sendo tratado inicialmente como desaparecimento e localização de veículo (leia abaixo a íntegra da nota). A Divisão Antissequestro foi acionada para auxiliar outras delegacias na investigação porque uma das hipóteses é a de que Marcelinho tenha sido sequestrado.

Segundo policiais, Marcelinho foi a um evento musical no Estádio do Corinthians, a Neo Química Arena, e sumiu.

O carro de Marcelinho Carioca deverá ser levado para a delegacia de Itaquaquecetuba.

Além das delegacias da capital, outras unidades policiais foram acionadas por causa do sumiço de Marcelinho. Além de policiais civis, policiais militares também foram mobilizados para ajudar na busca por pistas do possível paradeiro dele.