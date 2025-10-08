Mar avança sobre a engorda da praia de Ponta Negra e derruba cerca no Morro do Careca em Natal

A água ficou acumulada sobre a faixa de areia e parte do volume escorreu para o mar em uma espécie de rio que se formou no pé do Morro do Careca. Com a força da água, a cerca do morro caiu.

O cenário foi registrado por frequentadores da praia, que relataram preocupação. De acordo com trabalhadores a água alcançou as pedras do enrocamento.

Procurada pelo g1, a Secretaria de Infraestrutura informou que se prestaria esclarecimentos sobre o caso ao longo desta quarta-feira (8).