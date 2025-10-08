Mar avança sobre a engorda da praia de Ponta Negra e derruba cerca no Morro do Careca em Natal
Maré chegou a 2 metros e 53 centímetros durante a madrugada desta quarta-feira (8). Água chegou às pedras do enrocamento.
G1 RN
O mar avançou sobre a faixa de areia alargada da Praia de Ponta Negra, na Zona Sul de Natal, entre a madrugada e o início da manhã desta quarta-feira (8). Parte da cerca instalada no pé do Morro do Careca caiu.
Com noite de lua cheia, que influencia no comportamento do mar, a altura da maré chegou a 2 metros de 53 centímetros às 4h59 na madrugada desta quarta-feira (8).
O caso aconteceu pela segunda noite consecutiva. Problema semelhante havia acontecido na madrugada de terça-feira (7).
A água ficou acumulada sobre a faixa de areia e parte do volume escorreu para o mar em uma espécie de rio que se formou no pé do Morro do Careca. Com a força da água, a cerca do morro caiu.
O cenário foi registrado por frequentadores da praia, que relataram preocupação. De acordo com trabalhadores a água alcançou as pedras do enrocamento.
Procurada pelo g1, a Secretaria de Infraestrutura informou que se prestaria esclarecimentos sobre o caso ao longo desta quarta-feira (8).
O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema) também foi questionado sobre a recolocação da cerca, mas não respondeu até a última atualização desta reportagem.
Engorda de Ponta Negra
A engorda da praia de Ponta Negra, na Zona Sul de Natal, foi concluída em janeiro deste ano. A obra resultou na ampliação da faixa de areia ao longo de 4,6 quilômetros da orla, iniciando na Via Costeira até o Morro do Careca.
Na ocasião, ela foi apontada pela prefeitura como principal intervenção contra a erosão sofrida pelo avanço do mar contra o calçadão e Morro do Careca.
Ao todo, 1 milhão de metros cúbicos de areia foram utilizados para ampliar a área de praia.
Água da maré acumulada sobre a faixa de areia de Ponta Negra, em Natal — Foto: Philipe Salvador/Inter TV Cabugi
A obra ocorreu em meio a polêmica envolvendo a emissão de licenças ambientais, o Idema.
Em julho de 2024, a Justiça determinou a emissão de uma licença, que foi concedida em 23 de julho com 80 condicionantes.
A obra foi iniciada em 30 de agosto, mas paralisada em 3 de setembro após problemas na jazida de areia serem identificados pela Funpec. O município iniciou uma busca por novos bancos de areia e encontrou um a 10 km da costa
Em 20 de setembro, um decreto de emergência foi publicado pela prefeitura por causa da erosão do mar na costa. A intervenção foi retomada com a nova jazida e prefeitura alegou que o decreto dispensava a necessidade de uma nova licença ambiental.