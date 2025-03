Mar avança e destrói barracas na orla de Maxaranguape, no litoral do RN

Ondas chegaram a até 2,3 metros de altura, segundo tábua de marés da Marinha do Brasil. Prefeitura informou que monitora os prejuízos causados.

Por Inter TV Cabugi

30/03/2025 09h06 Atualizado há uma hora

O mar avançou neste fim de semana e destruiu barracas na orla de Barra de Maxaranguape, no município de Maxaranguape, distante cerca de 40 quilômetros de Natal. A maré aumentou de forma intensa na madrugada e na tarde deste sábado (29).

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Maxaranguape informou à Inter TV Cabugi que está ciente do problema e monitorando os prejuízos causados na orla do município. O número de barracas afetadas não foi informado.

A altura das ondas em Maxaranguape chegou a 2,3 metros por volta das 4h da manhã e das 16h, com correntezas muito fortes, de acordo com a tábua de marés da Marinha do Brasil.

O coeficiente de marés, segundo a Marinha, atingiu 114, número que é classificado como muito alto.

Segundo a Marinha, com esse coeficiente elevado, grandes marés e correntezas notórias são esperadas. As ondas altas devem continuar até segunda-feira (31).