Manutenção em poço suspende abastecimento em 8 bairros de Mossoró

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) emitiu um comunicado nesta sexta-feira, 24, informando que o poço 14, em Mossoró, está paralisado após apresentar um problema elétrico. As equipes da Caern já foram até o local e trabalham na manutenção do sistema.

Em decorrência do problema, oito bairros de Mossoró estão com o abastecimento de água suspenso. São eles: Royal Ville Residence, Isla Verde, Arizona, Jardins, Três Vinténs, Gurilândia e parte do Santo Antônio, incluindo o Santa Helena. A previsão da companhia é de que o serviço seja concluído na terça-feira, 28.

“A previsão é religar o abastecimento na terça-feira, 28, pela manhã. São necessárias 48 horas para normalizar o envio de água após religar o sistema”, aponta a Caern. O prazo de 48 horas se dá em decorrência ao cronograma de abastecimento nos bairros de Mossoró.

A Caern é a companhia responsável pelo abastecimento de águas nas cidades do Rio Grande do Norte. Atualmente, os poços tubulares abastecem 70% da capital do oeste potiguar, enquanto os outros 30% do abastecimento é feito com as águas provenientes da Adutora Jerônimo Rosado.