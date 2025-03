Mano Menezes é demitido do Fluminense

Mano Menezes não é mais técnico do Fluminense. O treinador foi demitido na madrugada deste domingo, após a derrota no sábado para o Fortaleza por 2 a 0, no Castelão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O auxiliar-técnico permanente, Marcão assume a equipe de forma interina e vai dirigir o time na partida contra o Once Caldas, na próxima terça-feira, pela Sul-Americana.

Os auxiliares Sidnei Lobo e Thiago Kosloski e o preparador físico Flávio Oliveira também deixaram o time. Confira abaixo nota publicada pelo Fluminense.