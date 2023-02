MANDATOS

Sem choro nem vela, Mossoró cai na realidade e se prepara, depois de 70 anos, para ficar sem representantes no Senado, Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Os prejuízos virão de imediato.

POSSE

O prefeito Allyson Bezerra não está preocupado em passar o governo ao vice-prefeito Fernandinho das Padarias, durante sua viagem ao exterior. Para ele, os objetivos da excursão são mais importantes que conquistas desavenças políticas entre os dois.

ELEIÇÕES

Com a posse dos eleitos e o início de uma nova Legislatura, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas escolhem seus novos dirigentes. Espera-se que o presidente da Câmara, Arthur Lira seja reconduzido ao cargo com votação consagradora.

ROGÉRIO

No Senado, a perspectiva é que o senador Rodrigo Pacheco seja reeleito, mas o senador Rogério Marinho garante que tem aumentado o número de apoiadores para a eleição de hoje. O ex-presidente Bolsonaro caiu em campo para ajudar o correligionário.

ASSEMBLEIA

No Rio Grande do Norte, o deputado Ezequiel Ferreira de Souza será eleito com tranquilidade para mais um mandato na presidência da Assembleia. É possível que, ainda hoje, seja confirmado, à unanimidade, para mais dois períodos de gestão.

SUPREMO

Ministros do STF acompanham com interesse o desfecho da eleição no Senado. Para eles, a questão não é apenas a vitória do Pacheco, mas o placar final. Mesmo perdendo, mas obtendo mais de 30 votos, os bolsonaristas vão ter capacidade para dificultar a relação entre os dois Poderes.

PAGAMENTO

A tempo de evitar uma possível greve, anunciada para hoje, a governadora Fátima Bezerra usou suas redes sociais para anunciar, ontem, o pagamento dos plantões extras de dezembro dos servidores da saúde.

TREINAMENTO

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte reuniu o novo quadro de assessores dos deputados a fim de familiarizá-los com os projetos, ações e trâmites da Casa. O ano de 2023 marca o início de uma nova legislatura, a 63ª.

HOTEL

Completando trinta dias do início de sua terceira administração como Presidente da República, Lula está reclamando de ainda estar morando em um hotel em Brasília. O Palácio da Alvorada, residência oficial, está sendo recuperado, em razão de problemas de conservação atribuídos a Jair Bolsonaro.