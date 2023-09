Manchas de óleo são encontradas em praia do litoral Sul do RN

Na manhã deste sábado, 23, na praia de Camurupim, município de Nísia Floresta, litoral Sul potiguar, banhistas encontraram manchas de óleo na faixa de areia da praia. O caso foi confirmado pela prefeitura de Nísia Floresta e contou com o apoio da Defesa Civil do município para recolher os materiais para análise.

Os resíduos foram encontrados em uma faixa de areia de aproximadamente 400 metros de extensão, de acordo com informações da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo do município. Ainda segundo a pasta, a limpeza começou no início da tarde, mas novas manchas foram encontradas ao longo do dia.