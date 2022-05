Malafaia defende Bolsonaro e culpa governadores por alta nos combustíveis

O pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia, saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro e disse que a gasolina está alta no mundo todo e que os governadores dos estados poderiam baixar o ICMS do produto, a exemplo do que fez o governo de Bolsonaro, que zerou o imposto federal sobre o diesel. A informação é da coluna Radar, da revista Veja.

“O principal problema dos combustíveis é tributário e não da política da Petrobras. Cada estado cobra o ICMS que quiser, faz bi tributação, é uma vergonha, mas querem culpar o Bolsonaro agora pela alta da gasolina. E os governadores?”, afirmou.

Malafaia afirmou ainda que Bolsonaro não pode mexer na política de preço da Petrobras por causa do risco de gerar perdas aos acionistas e a empresa acabar alvo de ações judiciais coletivas na Justiça dos Estados Unidos, como houve na esteira das perdas provocadas pelos processos da Lava-Jato .

O religioso se disse favorável à privatização da Petrobras e de todos os serviços não essenciais tocados pelo Estado, o que inclui, segundo ele, além da petroleira, bancos públicos como a Caixa e o Banco do Brasil. “O Estado tem que ficar só com o essencial, como saúde, segurança, previdência. A máquina mais corrupta que a gente conhece é comunismo, em que o estado é o dono de tudo. Vende tudo e acaba com cabide de emprego nas estatais do Brasil”, ressaltou.