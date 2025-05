Mal-estar, vertigem e labirintite: veja o que se sabe sobre a saúde de Lula

CNN Brasil

Após ter um episódio de vertigem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou agendas e foi submetido a uma bateria de exames, no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde foi diagnosticado com um quadro de labirintite, de acordo com boletim médico divulgado na segunda-feira (26).

Ainda na segunda, Lula passou por exames de sangue e imagem na unidade hospitalar. De acordo com fontes ouvidas pela CNN, na ocasião, foi descartada qualquer relação do quadro de saúde com a cirurgia na cabeça, pela qual passou em dezembro do ano passado devido a uma queda.

À noite, Lula já havia retornado ao Palácio da Alvorada, onde foi instruído a permanecer em repouso até o fim do dia.

Até a última atualização desta reportagem, o Palácio do Planalto ainda não havia divulgado a agenda do petista para esta terça-feira (27).

Segundo apurou a CNN, o presidente vai passar por uma nova avaliação médica, na manhã desta terça.

Batida com a cabeça em outubro

Em outubro de 2024, o presidente deu entrada no hospital após sofrer uma queda que resultou em um ferimento na cabeça. Na ocasião, de acordo com o boletim médico divulgado pela Presidência, Lula registrou um “ferimento corto-contuso em região occipital”.

Em dezembro, o chefe do Executivo passou por exames de imagem que identificaram uma hemorragia intracraniana. Ele, então, foi transferido para a unidade de São Paulo do Hospital Sírio-Libanês, onde foi submetido a uma craniotomia para drenagem de hematoma.

Dias depois, Lula passou por um novo procedimento para bloquear um sangramento no cérebro.

Neste ano, Lula viajou para São Paulo para realizar exames de rotina. Na ocasião, passou por uma nova tomografia no hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Todos os exames apontaram “normalidade”.