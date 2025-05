Mais um deputado do RN assina pedido de CPI do INSS

Por Carol Ribeiro – www.blogcarolribeiro.com.br

O deputado federal Robinson Faria assinou nesta segunda-feira (5) o pedido de CPI do INSS. Inicialmente assinado por General Girão (PL), Sargento Gonçalves (PL) e Carla Dickson (União), Robinson é o quarto deputado da bancada potiguar a assinar a CPI.

O parlamentar não informou o motivo da decisão. Nas redes sociais, escreveu: “CPMI do INSS: assinado!”.

O pedido de instalação da CPI do INSS na Câmara Federal foi apresentado por deputados da oposição com o objetivo de investigar suspeitas de fraudes em filiações de aposentados a entidades associativas. O requerimento já conta com mais de 180 assinaturas — acima das 171 necessárias para criação de uma CPI — e aguarda análise do presidente da Câmara, Arthur Lira, para que a comissão seja oficialmente instaurada.

De acordo com os requerentes, o foco principal é apurar irregularidades em descontos indevidos nas aposentadorias e supostos acordos fraudulentos, com suspeitas de envolvimento de servidores públicos e favorecimento político. O tema também está sendo utilizado como instrumento de disputa política da oposição.