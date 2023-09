Mais educação e ressocialização no sistema prisional

A Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), por meio do Departamento de Promoção á Cidadania (DPC), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), iniciou na terça-feira (26), uma nova turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Complexo Penal João Chaves feminino, na Zona Norte de Natal.

Atualmente, mais de 80% das privadas de liberdade custodiadas na unidade estão remindo suas penas por estudo ou trabalho. A nova turma, com 28 internas, faz parte do Segmento I que compreende o ensino fundamental anos iniciais, do 1ª ao 5ª ano e alfabetização. As aulas são ministradas por professores da SEEC.

Outras 49 apenadas estão estudando no ensino oficial, sendo 29 no fundamental Projovem, 13 no ensino médio e 7 em cursos de graduação EAD. Entre os cursos de nível superior ofertados, a unidade possui uma graduanda em direito, duas em tecnologia e marketing, duas em serviços jurídicos, cartoriais e notoriais, uma em administração e uma em processos gerenciais.

O secretário da Administração Penitenciária, Helton Edi, acredita que o acesso à educação é fundamental na ressocialização das pessoas privadas de liberdade. A previsão é de que uma nova turma do fundamental II, seja iniciada no mês de outubro.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino básico destinada a educandos jovens e adultos que não conseguiram concluir seus estudos ou não tiveram acesso à educação básica.