Mais de 92% das casas potiguares têm acesso à internet, diz IBGE; presença de televisão e computador diminui

A internet está cada vez mais presente nos lares potiguares. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta quinta-feira (24) pelo IBGE, 92,3% dos domicílios do Rio Grande do Norte tinham acesso à internet em 2024. Na Região Metropolitana de Natal (RMN), o percentual foi ainda maior e chegou a 96%.

Para se ter uma ideia, em 2016, apenas 66,4% dos municípios potiguares tinham internet – . Na Grande Natal, o percentual era de 79,7%.

O avanço contrasta com a queda na presença de televisões e computadores nos lares potiguares. O celular é a principal fonte de acesso para a população.

Segundo o levantamento, o número de casas sem televisão quase dobrou em oito anos: passou de menos de 5% em 2016 para cerca de 10% em 2024 no estado. Na Grande Natal, 7% dos domicílios não possuem mais o aparelho.

A posse de microcomputadores também caiu. Em 2016, 38,4% das moradias no RN tinham computador. Em 2024, esse índice recuou para 28,8%. Já a presença de tablets caiu de 15% para 8,8% no mesmo período.