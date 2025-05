Mais de 82 mil potiguares são contemplados no 1º lote de restituição do Imposto de Renda; consulta será aberta na sexta (23)

A partir das 10h desta sexta-feira (23), o 1º lote de restituição do IRPF 2025 estará disponível para consulta. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.

No Rio Grande do Norte, serão contemplados 82.254 contribuintes, que receberão um total de R$ 161.708.475,68. O crédito bancário será realizado ao longo do dia 30 de maio.

A maior parte dos contribuintes que receberão a restituição possuem prioridade legal, como idosos acima de 80 anos, idosos entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência física ou mental ou moléstia grave, e profissionais do magistério.

Outros contribuintes também receberam prioridade por terem utilizado a Declaração pré-preenchida e optado por receber a restituição via PIX.

No Brasil, serão pagos R$ 11 bilhões e a 6.257.108 contribuintes prioritários. Este será o maior valor já pago de restituição do Imposto de Renda. No ano passado o primeiro lote de restituição do IRPF somou R$ 9,5 bilhões e foi o maior lote de restituição já pago até então.

Como consultar

Para saber se a sua restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.

Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.