Mais de 49 mil títulos de eleitores potiguares foram cancelados; em Mossoró são quase 4 mil eleitores, segundo TRE-RN

No dia 19 de maio encerrou o prazo para que eleitores que faltaram as 3 últimas eleições, regularizassem sua situação antes de terem seus títulos cancelados. A medida está prevista na Resolução nº 23.737, de 27 de fevereiro de 2024, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e no Provimento nº 1/2025 da Corregedoria-Geral Eleitoral.

Em março, a Justiça Eleitoral potiguar identificou que 56.807 eleitores estavam com seus títulos passíveis de cancelamento por não terem comparecido às urnas, nem justificado ou quitado as multas relativas às três últimas eleições, incluindo os pleitos suplementares. No Brasil, o TSE mapeou 5.308.871 eleitores na mesma situação, e 212 mil atenderam ao chamado para regularizar o título eleitoral.

Os eleitores que tiveram a inscrição cancelada podem regularizar sua situação de forma presencial, no cartório eleitoral de seu município, ou acessando o Autoatendimento Eleitoral, no site do TSE.

Como consultar e regularizar a situação?

Para consultar e regularizar a situação eleitoral, a pessoa pode acessar o Autoatendimento Eleitoral, no site do TRE-RN, ou o aplicativo e-Título, ou ainda comparecer a qualquer cartório eleitoral do RN, no horário de 8h às 14h na capital (Natal) e de 8h às 13h em todas as zonas eleitorais do interior do estado, de segunda a sexta-feira, apresentando obrigatoriamente um documento oficial com foto.

Os endereços e os telefones de contato dos cartórios eleitorais também estão disponíveis no site oficial do TRE-RN.

Caso existam débitos pendentes, será preciso quitá-los, mas o pagamento isolado não impede o cancelamento do título — é necessário também solicitar a regularização para reativação da inscrição eleitoral.

Título em situação irregular

Com o título eleitoral em situação irregular, não é possível:

– Inscrever-se e participar de concurso público, e tomar posse no cargo;

– Receber vencimentos, salários, proventos ou qualquer remuneração de cargo ou função pública, autárquica, paraestatal ou de empresas e fundações mantidas ou subvencionadas pelo governo;

– Participar de concorrências públicas ou administrativas da União, dos estados, dos municípios, das autarquias ou das entidades similares;

– Obter passaporte ou carteira de identidade;

– Renovar matrícula em estabelecimentos de ensino oficiais ou fiscalizados pelo governo; e

– Realizar qualquer ato que exija quitação do serviço militar ou do imposto de renda.

RELATÓRIO DE ELEITORES FALTOSOS IDENTIFICADOS

ZONA ELEITORAL MUNICÍPIO SEDE DA ZONA ELEITORES FALTOSOS 1 NATAL 3476 2 NATAL 3363 3 NATAL 3692 4 NATAL 3495 5 MACAÍBA 1401 6 CEARÁ-MIRIM 1229 7 SÃO JOSÉ DE MIPIBU 905 8 SÃO PAULO DO POTENGI 408 9 GOIANINHA 1030 10 JOÃO CÂMARA 423 11 CANGUARETAMA 1231 12 NOVA CRUZ 866 13 SANTO ANTÔNIO 400 14 TOUROS 566 15 SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE 392 16 SANTA CRUZ 645 17 LAJES 299 18 ANGICOS 298 19 SÃO TOMÉ 406 20 CURRAIS NOVOS 1095 21 FLORÂNIA 258 22 ACARI 338 23 CAICÓ 155 24 PARELHAS 303 25 CAICÓ 616 26 CAICÓ 254 27 JUCURUTU 235 29 ASSU 624 30 MACAU 767 31 CAMPO GRANDE 144 32 AREIA BRANCA 569 33 MOSSORÓ 2174 34 MOSSORÓ 1776 35 APODI 251 36 CARAÚBAS 322 37 PATU 311 38 MARTINS 234 39 UMARIZAL 311 40 PAU DOS FERROS 443 41 ALEXANDRIA 433 42 LUÍS GOMES 448 43 SÃO MIGUEL 875 44 MONTE ALEGRE 808 45 APODI 213 46 CEARÁ-MIRIM 401 47 PENDÊNCIAS 620 49 MOSSORÓ 402 50 PARNAMIRIM 3525 51 SÃO GONÇALO DO AMARANTE 1482 52 SÃO BENTO DO NORTE 216 53 TANGARÁ 576 54 ASSU 359 58 MOSSORÓ 507 62 JOÃO CÂMARA 362 63 PORTALEGRE 178 64 EXTREMOZ 919 65 PAU DOS FERROS 322 67 NÍSIA FLORESTA 668 68 SANTA CRUZ 393 69 NATAL 4626 TOTAL 49.019

As eleitoras e eleitores maiores de 70 anos de idade, os que estão com 16 e 17 anos de idade e os analfabetos, não são passíveis de cancelamento, uma vez que o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para esses eleitores.