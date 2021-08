Mais de 4,4 mil mossoroenses são vacinados contra Covid-19 no final de semana

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou que o município conseguiu vacinar contra a Covid-19, um público superior a 4 mil pessoas neste final de semana. Ao todo, 4.428 pessoas foram vacinadas contra a doença na cidade no sábado e domingo. A vacinação ocorreu no sábado, no Ginásio do SESI, e no domingo, no Centro de Vacinação do Ginásio Municipal de Esporte Pedro Ciarlini.

Mossoró está vacinando jovens da faixa etária de 23 anos ou mais, no Ginásio Municipal de Esporte Pedro Ciarlini. O município recebeu 17.867 doses na noite do último sábado. E com este reforço na quantidade de vacinas, a SMS conseguiu anunciar a redução da faixa etária. As pessoas aptas a receber a segunda dose também podem se dirigir às Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Documentos

Quem for se vacinar, deve levar originais e cópias de um documento pessoal com foto e comprovante de endereço. Também é recomendado estar cadastrado na plataforma RN Mais Vacina.