Mais de 4 mil pessoas são vacinadas contra Covid-19 no final de semana em Mossoró

Servidores e voluntários estiveram vacinando os mossoroenses no Ginásio do Sesi e no Centro de Vacinação instalado no Ginásio Pedro Ciarlini. Foram 4.318 doses de vacinas aplicadas durante este sábado (4) e domingo (5).

Nesta segunda-feira (6), Mossoró inicia a vacinação da 2ª dose da Pfizer e AstraZeneca para os mossoroenses que tomaram a primeira dose até 12 de julho.

Vacinação | sábado (4) e domingo (5).

Primeira dose: 324

Segunda dose: 3.984

Dose única: 10

Total de doses aplicadas: 4.318

A campanha Mossoró Vacina segue imunizando nesta segunda (6) e no feriado nacional da Independência, 7 de setembro. O Ginásio do Sesi funcionará nesta segunda das 8h às 16h. Na terça-feira (7), a vacinação ocorrerá no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini, das 8h às 16h.