Mais de 36 mil famílias são incluídas na Tarifa Social de Energia Elétrica

Em todo o Rio Grande do Norte, mais de 36 mil famílias foram incluídas na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), benefício que concede até 65% de desconto na fatura de energia. Com essa inclusão, o estado passa a ter quase 390 mil famílias que contam com descontos significativos na conta de luz.

A Neoenergia Cosern, responsável pela concessão de energia e pela inclusão das famílias no programa, estima que, em todo o estado, mais de 200 mil famílias, além das que já estão cadastradas, têm direito ao benefício. Para ter direito à Tarifa Social, o consumidor precisa ter o NIS e ser o titular da conta de energia elétrica.

De acordo com a concessionário de energia elétrica do estado, as mais de 200 mil famílias precisam realizar a atualização cadastral para poder ter direito ao benefício. Todos os meses, a Neoenergia Cosern envia avisos nas faturas de energia dos beneficiários da TSSE informando sobre o prazo de regularização e sobre a necessidade de atualização dos cadastros junto aos Cras.

“É importante ressaltar que os consumidores beneficiados e cadastrados precisam manter os dados sempre atualizados junto aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) dos seus respectivos municípios para não saírem da base de dados fornecida Governo Federal e perderem o benefício”, informa Júlio Giraldi, superintendente de Relacionamento com Clientes empresa.

Podem solicitar a inclusão na Tarifa Social os usuários cadastrados no CadÚnico e no NIS, com renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário-mínimo nacional. Para solicitar, basta abrir o WhatsApp (84) 3215-6001, seguir as orientações do chatboat, e informar o número da conta contrato e o NIS.

Após a checagem dos dados, o prazo para inclusão na Tarifa Social é de cinco dias úteis e o cliente passa a ter o benefício na próxima conta. O mesmo procedimento deve ser adotado para os clientes cadastrados no Benefício de Prestação Continuada (BPC), que possuem o Número do Benefício (NB).