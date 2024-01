Mais de 300 potiguares passaram por transplantes em 2023

A Central de Transplantes do Rio Grande do Norte, órgão da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), fechou o ano de 2023 com exatos 320 transplantes realizados em hospitais do estado. Dos cinco tipos de procedimentos realizados no estado, o de córnea foi o líder do ranking, com 144 transplantes ao longo dos 12 meses.

Além desses, foram feitos 50 transplantes de rins, dois de pele e quatro de coração – este que foi o dobro de procedimentos do ano anterior, o que fez com que a lista de espera fosse zerada. Outra lista que praticamente foi zerada ao longo de 2023 foi a de medula óssea, com 120 transplantes.

“Tivemos uma redução na taxa de transplantes de medula óssea, que foram 160 em 2022, justamente porque praticamente zeramos a fila. Encerramos o ano com apenas cinco pacientes em lista, ou seja, dá para considerar que estamos zerados”, explicou a coordenadora da Central de Transplantes do RN, Rogéria Medeiros.

Os números alcançados são resultados de uma aliança forte entre a Sesap, por meio de sua central de transplantes e dos hospitais da rede pública que realizam as captações de órgãos, os hospitais privados que fazem os procedimentos, além de entes como a frota aérea do Gabinete Civil do estado, o Corpo de Bombeiros Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), que diversas vezes ao longo de 2023 cooperaram com o transporte por meios terrestre e aéreo tanto de pacientes como de órgãos para transplante.

Somam-se ainda a estes parceiros a Força Aérea Brasileira e diversos estados da federação, como o de Minas Gerais, que recentemente cedeu um avião com suporte médico para enviar uma paciente potiguar até o Ceará para a realização de um transplante na capital daquele estado.