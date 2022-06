Mais de 26 mossoroenses não tomaram a 1ª dose contra covid-19

Dados da Coordenadoria de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) apontam que, em Mossoró, 26.381 pessoas não receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. Segundo o levantamento, 21.850 pessoas estão com a segunda dose em atraso e 59.398 com a dose de reforço atrasada.

Nestes dois últimos casos, são aqueles indivíduos que tomaram as respectivas vacinas (1ª e 2ª) há 4 meses. “Diante da situação dos casos aumentando é importante que a população tome suas doses de reforço e também aqueles que ainda não foram a um ponto de vacinação tomar a primeira dose que se dirijam e reforcem sua imunização contra a doença”, disse o coordenador de Imunizações do município, Etevaldo Lima.

Ele também reforça que o município está aplicando desde a semana passada a 3ª dose em adolescentes e a quarta dose para pessoas acima de 50 anos e trabalhadores da Saúde, de qualquer idade, que tomaram a primeira dose de reforço há 4 meses.

Neste final de semana a campanha “Mossoró Vacina” terá três pontos de vacinação para as campanhas contra a Covid-19, sarampo e Influenza. Estarão abertas a Unidade Básica de Saúde Maria Soares, localizada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento do Alto de São Manoel, e a Unidade Básica de Saúde Chico Costa, vizinho à UPA do Santo Antônio.

O horário de funcionamento no sábado (11) e domingo (12) será das 8h às 16h. Outro ponto que terá equipe de vacinação será o Partage Shopping Mossoró. Neste sábado, o funcionamento ocorrerá das 10h às 16h e no domingo das 11h às 18h.

