Mais de 200 brasileiros deportados dos EUA chegam a Minas Gerais

Mais de 200 brasileiros deportados dos Estados Unidos (EUA) desembarcaram na tarde desta quarta-feira (26) em Minas Gerais. Segundo a Polícia Federal (PF), dos 211 deportados, 90 são menores de idade São pessoas que tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos e foram detidas pelas autoridades daquele país.

A PF vai investigar como os menores de idade saíram do Brasil e em que condições foram levados até a América do Norte. Segundo a polícia, no grupo que chegou hoje ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, havia crianças de até 10 anos.

Foi o segundo voo de deportados que chegou ao Brasil neste ano.

O Juizado da Infância e da Juventude de Pedro Leopoldo, município da região metropolitana de Belo Horizonte, acompanhou o desembarque dos deportados, para dar o suporte necessário.

Por Agência Brasil