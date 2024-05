Mais de 200 artistas regionais vão se apresentar no MCJ

Todo mundo também vai se encontrar com os artistas regionais no “Mossoró Cidade Junina” 2024. São mais de 200 atrações que irão compor todos os polos do São João mais cultural do mundo. A programação completa foi detalhada na noite desta quarta-feira (29), em evento inédito realizado no Hotel Thermas.

A presença dos artistas regionais que irão se apresentar no “Mossoró Cidade Junina” foi um dos destaques do evento de apresentação da programação. Além de Aline Reis e Banda Inala, que animaram o público com suas canções, diversos cantores e cantoras acompanharam o lançamento, como Guto Fortunato, que abrirá o “Pingo da Mei Dia”.

MCJ Seguro para Elas

Durante o lançamento da programação de artistas regionais do “Mossoró Cidade Junina”, foi apresentada também a campanha “MCJ Seguro para Elas”, que tem como objetivo conscientizar a população sobre o combate à violência contra a mulher, com ações educativas e de orientação para denúncia e apoio com acolhimento direcionado para órgãos de proteção à mulher.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA – “Pingo da Mei Dia”

Trio 1 – GUTO FORTUNATO – 12h às 14h30

Trio 2 – DAVSON DAVIS – 12h30 às 15h

Trio 3 – NATALY VOX – 13h às 15h30

Trio 4 – ALINE REIS – 13h30 às 16h

Trio 5 – TARCÍSIO DO ACORDEON – 14h às 16h30

Trio 1 – CAROLINE MELO – 15h às 17h30

Trio 2- FORRÓ DOS 3 – 15h30 às 18h

Trio 6 – BEL MARQUES – 16h às 19h30

Trio 3 – NILSON VIANNA – 17h às 20h

Trio 4 – BANDA INALA – 17h30 às 20h30

Trio 5 – ZÉ VAQUEIRO – 18h às 21h

Trio 1 – ANDRÉ LUVÍ – 19h às 22h

Trio 2 – DARLAN DIAS – 19h30 às 22h30

Trio 3 – DAN VENTURA – 20h às 23h

PROGRAMAÇÃO REGIONAL – “Arraiá do Povo”

8 de junho: Forró do Severo.

9 de junho: Josy Farra.

15 de junho: Banda Forró Folia, Zé Hilton do Acordeon.

16 de junho: Forró da Mídia, Werik Mendes.

22 de junho: Thyalis Martins, Bruno Martins.

23 de junho: Forrozão de Antigamente, Gigantes do Arrocha.

PROGRAMAÇÃO REGIONAL – “Estação das Artes”

6 de junho – Efraim Lima

7 de junho – Alex do Acordeon

8 de junho – Mozart Max Forró e Litto Lins

13 de junho – Pry Arrazo

14 de junho – Allef Henrique

15 de junho – Erika Silva e André da Mata

19 de junho – Farra de Casal e Adna Santana

20 de junho – Maycon Miller

21 de junho – Jackson Menezes

22 de junho – Forró dos Contatinhos e Swellen Pimentel

27 de junho – John Modão

28 de junho – Frequência 2 e Núzio Medeiros

PROGRAMAÇÃO REGIONAL – “Boca da Noite”

29 de junho – Mozão, Abiel, Thabata, Lucas Lima, João Neto Pegadão, Banda Bakulejo, Forró Com Ella e Nusy Santos.

E mais: artistas regionais também presentes nos polos Circo do Forró, Poeta Antônio Francisco, Igreja São João, Cidadela e no Anima Chuva.