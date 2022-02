Mais de 2.200 doses foram aplicadas no final de semana, em Mossoró

Durante todo o final de semana, campanha “Mossoró Vacinas” aplicou um total de 2.263 doses dos imunizantes contra a covid-19, nas duas unidades básicas disponíveis e no Partage Shopping Mossoró, ponto extra da campanha.

O destaque para esse final de semana foi a aplicação da dose de reforço. Ao todo, a campanha aplicou 1.529 D3 na população mossoroense. De acordo com Etevaldo de Lima, coordenador de Imunizações, 75 pessoas que ainda não tinham recebido a primeira dose foram aos pontos de vacinação neste fim de semana e 194 receberam a segunda dose.

As equipes da Secretaria Municipal de Saúde vacinaram ainda 461 crianças de 5 a 11 anos com as doses pediátricas. Foram aplicadas ainda três doses adicionais e uma dose única.

Etevaldo de Lima informa ainda que a vacinação seguirá durante toda a semana nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros, bem como nos pontos extras de vacinação que funcionam, geralmente, até as 18h, incluindo o horário de almoço. Como as UBSs fecham para almoço, esses pontos são essenciais para que a população consiga se imunizar nos intervalos do trabalho.

“A campanha segue nas Unidades Básicas de Saúde, tanto da zona urbana quanto da zona rural. Temos ainda os pontos extras que funcionam ao longo da semana, assim distribuídos: sede do Detran, na segunda e quarta, das 8h às 12h; UnP, terça e quarta, das 8h às 18h; Faculdade de Enfermagem da Uern, terça e quinta, das 11h às 16h, e Partage Shopping, de segunda a sábado das 10h às 18h e no domingo das 11h às 18h”, concluiu o coordenador de Imunizações.